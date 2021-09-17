Как проходит голосование в Крыму и Севастополе

Более 20 тысяч жителей полуострова выбрали дистанционное голосование

Голосование полным ходом идет в Крыму и Севастополе. За процессом на местах следят международные наблюдатели и эксперты из Франции, Сербии, Туниса и Венесуэлы.

Дезинфекция рук, измерение температуры, масочный режим, только после этого избиратель может получить бюллетени. В Севастополе выбирают депутатов в Госдуму 8 созыва и местных парламентариев. Голосование проходит в закрытых кабинках, после чего бюллетени опускают в коибы. Здесь иногда происходит заминка, но даже в таком случае члены избирательной комиссии помогают только устно, не прикасаясь к бюллетеням.

В этом году Севастополь вошел в число семи пилотных регионов, где проголосовать можно дистанционно. Такой возможностью воспользуются более 20 тысяч человек. Это примерно 6 процентов избирателей. В основном, сотрудники предприятий непрерывного цикла и сельхозотрасли, например, сборщики винограда.

А еще на полуострове бархатный сезон. Благодаря системе "мобильный избиратель" туристы могут проявить гражданскую ответственность на любом участке рядом с санаторием. А для пожилых людей организовано голосование на дому.

Накануне в МИД Франции заявили, что в любом случае не признают выборы на полуострове. Но несмотря на такое политическое давление, в Крыму и Севастополе традиционно работают международные эксперты.

Личная ответственность за будущее страны – именно так жители полуострова относятся к выборам. Студенты в Симферополе даже провели масштабный флешмоб. Развернули 17-метровый триколор и выстроились в надпись: "Твой выбор важен!"

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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