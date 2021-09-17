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Сергунина: Более 100 тысяч раз воспользовались предприниматели поддержкой МБМ с начала года

09:38
  • пятница
  • 17 сентября 2021

А с момента основания - более миллиона раз

За мерами поддержки в ГБУ "Малый бизнес Москвы" обратились более 100 тысяч раз с начала года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. С момента основания МБМ мерами поддержки воспользовались почти 1,1 млн раз.

"Основные направления работы проекта "Малый бизнес Москвы" - бесплатная консультационная и образовательная поддержка, внедрение полезных онлайн-инструментов для предпринимателей. Специалисты помогают на любом этапе развития бизнеса - от его запуска до масштабирования", - рассказала Сергунина.

Кроме того, с начала года образовательной поддержкой МБМ воспользовались 34,7 тыс. раз. Предприниматели получили знания по маркетингу, менеджменту, личной эффективности и другим важным темам. Спикерами выступают бизнесмены, эксперты и профессиональные бизнес-тренеры.

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