Победителями стали 172 проекта

Сергей Собянин подвел итоги конкурса грантов на реализацию социальных проектов 2021 года. Новый пост появился в блоге мэра. Он рассказал, что в этом году в конкурсе приняли участие 799 НК. Победителями стали 172 проекта. Наиболее популярным направлением в этом году стала "Молодежь Москвы" - 50 проектов.

"Среди них - проект для молодых "Будущее уже сегодня!", комплекс профориентационных занятий, посвященный развитию конструкторских способностей и технического мышления школьников. Организатор - центр "Команда". Вечным вопросам взаимоотношения отцов и детей посвящен проект "Территория поколений", победивший в номинации "Гражданские инициативы", - написал мэр.

Среди проектов-победителей есть как новички, так и те, кто уже получал грант мэра.

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