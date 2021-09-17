Суд вынес приговор сбежавшим из ИВС в Истре заключенным

Подсудимым назначены сроки лишения свободы до 11 лет

Истринский городской суд вынес приговоры обвиняемым, которые в августе совершили побег из изолятора временного содержания. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказали в пресс-службе Московской области.

Суд счел доказанным, что с июля 2018 года по ноябрь 2019 года подсудимые в составе организованной группы совершали кражи, грабежи, разбои и хищение огнестрельного оружия и боеприпасов из домов в Московской и Тверской областях. Общая стоимость похищенного превысила 4 млн рублей.

Александр Бутнару, Иван Цуркан, Николай Тетеря, Денис Грозава, Федор Козарь в зависимости от роли и степени участия в конкретных эпизодах были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 158 Уголовного кодекса ("Кража"), ч. 2 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 3 ст. 162 ("Разбой"), ч. 3 ст. 226 ("Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов").

Александр Бутнару получил 11 лет колонии строгого режима, еще двое обвиняемых — по шесть лет колонии общего режима, четвертый — шесть лет 11 месяцев строгого режима, сообщает АГН "Москва".

6 августа пять человек совершили побег из изолятора временного содержания в Истре. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката. Остальных четверых привлекли к уголовной ответственности за совершение краж.

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