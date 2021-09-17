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Как организован процесс наблюдения за выборами

11:46
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Серьезных проблем не зафиксировано

За ходом голосования в Москве следят в Общественном штабе по наблюдению за выборами. В видеоцентр в режиме реального времени поступает картинка со всех избирательных участков столицы - а их больше 3 тысяч 600. Любые спорные ситуации и факты возможных нарушений будут сразу же зафиксированы и переданы группе разбора. В случае необходимости, на избирательные участки направят членов специальной мобильной группы.
ЦИК отметил высокий интерес к электронному голосованию

Члены Общественной палаты, представители всех партий, юристы, журналисты, волонтёры - в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами. Все заняты делом и внимательно следят за ходом голосования.

В большой зале сотрудники штаба видят все, что происходит на участках с помощью видеокамер. На мониторы поочередно выводится картинка, и если будут замечены какие-то нарушения, у специалистов есть возможность отмотать запись назад, чтобы рассмотреть детали.

Также функционирует колл-центр. Сотрудники штаба мониторят социальные сети. Все спорные ситуации разбирает специальная комиссия. Есть мобильные группы, которые в случае необходимости могут выезжать на места. Главное, конечно, в общественном контроле это люди. 16 тысяч наблюдателей находятся на участках. Самому молодому 18 лет, старшему - 84 года. Почти половина уже имели опыт такой работы

Данные об электронном дистанционном голосовании. 2 миллиона 14 тысяч заявок было подано по Москве. Здесь работает электронный штаб. На  экранах можно видеть явку. Сколько выдано электронных бюллетеней и сколько человек сделали свой выбор. Пик дистанционного голосования традиционно приходится на утренние часы.

"47 тысяч запросов в секунду, электронное голосование. По-прежнему 2 млн 14 тысяч у нас желающих. В зале для ДЭГа есть экраны, они разбиты, в том числе, по округам. У нас есть 2 округа - 199 и 204, где больше 30% процентов избирателей записались на электронику. Больше 30% от всех избирателей. Более активно голосуют электронно избиратели по выборам в Мосгордуму", - сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Серьезных проблем на данный момент не зафиксировано. Чтобы системы выдерживала нагрузку, иногда образуется электронная очередь.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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