ЦИК отметил высокий интерес к электронному голосованию

Голосование проходит без сбоев

Электронное голосование в России проходит в штатном режиме. Сбоев не зафиксировано, сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.

"Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то, что голосование идёт всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему. Жалоб или замечаний тоже не выявлено, работает территориальная избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию, техническая группа, созданная при ЦИК. Все проходит в штатном режиме", - сказал он агентству РИА Новости.

Стабильно работает и система электронного голосования в Москве. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Система онлайн-голосования работает стабильно. Она надежна, безопасна и готова к атакам, в том числе и к DDOS. Сейчас активнее всего голосуют на довыборах в Мосгордуму", - сказал он.

Венедиктов отметил, что в первый час ДЭГ для получения бюллетеня в секунду поступало около 47 тысяч запросов. Из-за высокого интереса образовалась онлайн-очередь. Среднее ожидание в ней составляет около 10-15 минут, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Полтора часа уже продолжается онлайн-голосование, за это время в систему поступило порядка 180 тыс. зашифрованных голосов, все они сохранены в блокчейн. Количество голосов в единицу времени достаточно большое, поэтому сейчас наблюдается электронная очередь пользователей. Никаких технических проблем не наблюдаем", - сказал Костырко, его слова приводит ТАСС.

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