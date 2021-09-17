ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК отметил высокий интерес к электронному голосованию

10:02
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Голосование проходит без сбоев

Электронное голосование в России проходит в штатном режиме. Сбоев не зафиксировано, сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.
Путеводитель по выборам-2021. Что нужно знать о многодневном голосовании в сентябре

"Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то, что голосование идёт всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему. Жалоб или замечаний тоже не выявлено, работает территориальная избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию, техническая группа, созданная при ЦИК. Все проходит в штатном режиме", - сказал он агентству РИА Новости.

Стабильно работает и система электронного голосования в Москве. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Система онлайн-голосования работает стабильно. Она надежна, безопасна и готова к атакам, в том числе и к DDOS. Сейчас активнее всего голосуют на довыборах в Мосгордуму", - сказал он.

Венедиктов отметил, что в первый час ДЭГ для получения бюллетеня в секунду поступало около 47 тысяч запросов. Из-за высокого интереса образовалась онлайн-очередь. Среднее ожидание в ней составляет около 10-15 минут, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Полтора часа уже продолжается онлайн-голосование, за это время в систему поступило порядка 180 тыс. зашифрованных голосов, все они сохранены в блокчейн. Количество голосов в единицу времени достаточно большое, поэтому сейчас наблюдается электронная очередь пользователей. Никаких технических проблем не наблюдаем", - сказал Костырко, его слова приводит ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Выборы в России
Выборы в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.