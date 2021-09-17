Нуланд может приехать в Москву в обход "черного списка"

Для дипломата сделают исключение

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может посетить Москву этой осенью.

Ее приезд согласовывается Москвой и Вашингтоном несмотря на то, что Нуланд находится в "черном списке" российских властей – ей запрещен въезд в страну, пишет газета "Коммерсант".

"Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло",- сказал источник в столице США.

Собеседник газеты уточнил, что в сложившейся ситуации для находящейся под санкциями Нуланд могут "сделать разовое исключение, но по принципу взаимности".

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