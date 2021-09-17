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Генсек ООН предложил сделать для талибов исключения из санкций

10:35
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Конкретные решения Гутерреш переадресовал членам ООН

Ряд исключений из санкций в отношении запрещенного в России движения "Талибан" был бы полезен с функциональной точки зрения. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.
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Глава ООН выразил мнение, что из практических соображений необходимо сделать исключения из некоторых санкций, чтобы создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи.

Гутерреш напомнил, что Соединенные Штаты просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с "Талибаном". При этом решение относительно санкций генсек ООН переадресовал государствам, входящим в состав международной организации.

Заниматься разработкой возможного плана по введению исключений в будущем придется Совету Безопасности ООН, который уже составил перечень вопросов по ситуации в Афганистане. В зависимости от дальнейшего развития событий члены ООН их рассмотрят, отметил глава организации.

Антониу Гутерреш заявил, что ООН должна играть важную роль в поддержке афганского народа в сложившейся трудной ситуации и мобилизовать международное сообщество для оказания гуманитарной помощи. С этой целью организация должна взаимодействовать с движением "Талибан", отметил Гутерреш в интервью РИА Новости.

16 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что опорной точкой контактов Москвы с представителями запрещенного в России движения "Талибан" является посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. По словам Захаровой, дипмиссия активно ведет рабочие контакты с талибами.

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