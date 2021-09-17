Генсек ООН предложил сделать для талибов исключения из санкций

Конкретные решения Гутерреш переадресовал членам ООН

Ряд исключений из санкций в отношении запрещенного в России движения "Талибан" был бы полезен с функциональной точки зрения. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

Глава ООН выразил мнение, что из практических соображений необходимо сделать исключения из некоторых санкций, чтобы создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи.

Гутерреш напомнил, что Соединенные Штаты просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с "Талибаном". При этом решение относительно санкций генсек ООН переадресовал государствам, входящим в состав международной организации.

Заниматься разработкой возможного плана по введению исключений в будущем придется Совету Безопасности ООН, который уже составил перечень вопросов по ситуации в Афганистане. В зависимости от дальнейшего развития событий члены ООН их рассмотрят, отметил глава организации.

Антониу Гутерреш заявил, что ООН должна играть важную роль в поддержке афганского народа в сложившейся трудной ситуации и мобилизовать международное сообщество для оказания гуманитарной помощи. С этой целью организация должна взаимодействовать с движением "Талибан", отметил Гутерреш в интервью РИА Новости.

16 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что опорной точкой контактов Москвы с представителями запрещенного в России движения "Талибан" является посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. По словам Захаровой, дипмиссия активно ведет рабочие контакты с талибами.

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