Старая Ладога вошла в список самых красивых деревень России

Чем она привлекает туристов?

Каменные крепости с тысячелетней историей, живописные маршруты и особая теплая атмосфера. Первая столица Древней Руси - Старая Ладога вошла в список самых красивых деревень страны. Она славится старинными монастырями и удивительными архитектурными ансамблями.

Главная улица Старой Ладоги от края до края деревни длиной чуть больше двух километров. Но по обочинам - настоящая сокровищница истории. Более 130 памятников архитектуры и археологии разных столетий. Самый грандиозный - староладожская крепость. Тысячелетний форпост на берегу знаменитого древнерусского водного пути "из варяг в греки", который связывал по рекам Балтийское и Черное моря.

Эта каменная цитадель - по местным меркам "новодел". 15 век, самая последняя из всех, когда-либо построенных на этом месте. Руины на крепостном валу - каменная кладка 12 века. А самая первая крепость, 9 века - в археологическом слое, под землей.

Деревянная церковь с наборным осиновым лемехом вместо черепицы тоже свежая, как здесь говорят, середина 17 века. Белоснежный каменный храм с черным куполом и с крошечными круглыми окошками - пятью столетиями старше. Первый век от крещения Руси. Еще один похожий стоит на территории девичьего Успенского монастыря. Обителей здесь две. На другом конце деревни есть мужской Никольский монастырь. Оба открыты для посещения. А в период после крещения Руси и до Смутного Времени в крошечной Старой Ладоге было целых 7 монастырей и два десятка храмов. Такое мощное средоточие святых мест объясняют по-разному: летопись гласит, что здесь погиб и похоронен сам Вещий Олег. 10-метровый могильный курган на берегу Волхова сохранился и хорошо виден отовсюду.

Прямо от монастырской стены начинается одна из самых древних улиц России. Сейчас она больше похожа на тропинку, но когда-то это была большая широкая дорога, по обочинам которой велась оживленная торговля. Ведь Ладога находилась на пересечении Арабского и Византийского торговых путей.

Улицу эту испокон веков называют Варяжской - в память об основателе русской царской династии. Именно на эти земли, как гласят летописи, пришел варяг Рюрик, приглашенный на княжение северными племенами. И уже отсюда позднее перебрался в Новгород.

Старая Ладога сейчас на третьем месте по посещаемости древнерусских городов после Керчи и Дербента. То, что ее внесли в список самых красивых деревень России, добавит ей еще популярности и гостей, говорят местные жители. Но ключевое слово в новом статусе - не "самая красивая", а "деревня". Именно то, что Ладога не стала городом в современном понимании этого слова, спасло это старинное место от судьбы других древнерусских городов. Здесь не появились огромные проспекты, гипермаркеты и спальные районы с типовыми многоэтажками. Зато вокруг частных сельских домиков есть резные самодельные заборы, с церковными и крепостными башенками. Здесь сохранился ускользающий дух летописного средневековья. Это тот случай, когда старинная пословица, о том, что не место красит человека, не работает. Удивительный древнерусский город сам заставляет людей меняться. Здесь даже атеисты становятся верующими. А кто уезжал отсюда - обязательно возвращается.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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