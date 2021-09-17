Система онлайн-голосования в Москве подверглась DDoS-атакам

Время ожидания составляет пять минут

На систему дистанционного голосования в Москве идут небольшие DDoS-атаки.

Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Поскольку одновременно шли DDoS -атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать", - приводит цитату "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в первый час ДЭГ для получения бюллетеня в секунду поступало около 47 тысяч запросов. Из-за высокого интереса образовалась онлайн-очередь.

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