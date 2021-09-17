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В Москве 236 тысяч человек получили статус самозанятых с начала года

11:04
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Ежемесячно самозанятые в столице отчисляют в бюджет в среднем 370 млн рублей

Количество самозанятых граждан в Москве увеличивается в среднем на 30 тысяч человек в месяц, к сентябрю 2021 года показатель достиг 716 тысяч человек. Это составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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С начала года статус самозанятых в Москве получили 236 тысяч человек. Максимальный месячный прирост числа самозанятых был зафиксирован в марте, когда зарегистрировались 34 тысячи человек.

Ежемесячно самозанятые в столице отчисляют в бюджет в среднем около 370 млн рублей. За период с января по август 2021 года такие граждане перечислили в бюджет Москвы почти 2,8 млрд рублей налогов на профессиональный доход. Это в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период 2020 года.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, растет и суммарный доход самозанятых. В период с начала 2019 по 1 сентября 2021 года он составил 232 млрд рублей, что составляет 40% от совокупного дохода всех самозанятых в России.

Средний чек самозанятых в Москве к началу осени достиг 2332 рублей. Это на 20% превышает показатель начала 2021 года и на 40% больше показателя сентября 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 2020 года в России действует экспериментальный налоговый режим "Налог на профессиональную деятельность", в рамках которого самозанятые граждане должны уплачивать налог по ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с ИП и юридическими лицами. При этом установлен лимит ежегодного дохода — 2,4 миллиона рублей.

В Госдуме предложили увеличить лимит доходов для самозанятых граждан с детьми на 0,4 миллиона рублей за наличие несовершеннолетнего ребенка.

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