Меры поддержки в пандемию обошлись России в 3 трлн рублей

На поддержку граждан и экономики было направлено 4,5% ВВП

Во время пандемии коронавирусной инфекции российские власти направили на реализацию мер поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

Выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества, глава государства уточнил, что в целом на меры поддержки было израсходовано 4,5% российского ВВП. Средства направили на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми.

В числе ключевых инструментов для стимулирования дальнейшего экономического роста Владимир Путин назвал цифровизацию и более экологичные технологии, а также другие инновационные решения во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь, сообщает ТАСС.

В августе глава государства заявил, что экономика России уже практически восстановила докризисный уровень. Как отметил Владимир Путин, наша страна лучше многих развитых государств проходит пандемию коронавируса.

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