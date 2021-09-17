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В России за сутки выявили 19905 новых случаев коронавируса

11:32
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Выздоровели 16 619 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 19905 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Путин сообщил о нескольких десятках заболевших коронавирусом в его окружении

Скончался за сутки 791 человек, выздоровели 16619 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 2537. В Московской области за сутки заболели 837 человек, в Санкт-Петербурге — 1738.

За весь период пандемии в стране выявлено 7234425 случаев инфекции. Умерли 196626 пациентов. Выздоровели 6469017 человек.

Ранее были опубликованы результаты исследования Национального университета Кордовы, согласно которым разработанная в российском центре имени Гамалеи вакцина "Спутник V" оказалась эффективнее против дельта-штамма, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm.

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