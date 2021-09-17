У Сергея Шойгу родилась внучка

Родила младшая дочь министра

Дочь российского министра обороны Сергея Шойгу Ксения родила ребенка.

О счастливом событии сообщил в Instagram отец ребенка - блогер Алексей Столяров. Девочка появилась на свет 17 сентября.

"Ксения Шойгу и все девушки, вы просто ВЕЛИКИЕ! Люблю", - написал Столяров в своей социальной сети.

30-летняя Ксения Шойгу – младшая дочь Сергея Шойгу. Закончила факультет международных экономических отношений МГИМО. Сейчас Ксения - руководитель "Лиги героев" и советник заместителя председателя правления "Газпромбанка".

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