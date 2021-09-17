У Сергея Шойгу родилась внучка

Родила младшая дочь министра
Дочь российского министра обороны Сергея Шойгу Ксения родила ребенка.
О счастливом событии сообщил в Instagram отец ребенка - блогер Алексей Столяров. Девочка появилась на свет 17 сентября.
"Ксения Шойгу и все девушки, вы просто ВЕЛИКИЕ! Люблю", - написал Столяров в своей социальной сети.
30-летняя Ксения Шойгу – младшая дочь Сергея Шойгу. Закончила факультет международных экономических отношений МГИМО. Сейчас Ксения - руководитель "Лиги героев" и советник заместителя председателя правления "Газпромбанка".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram