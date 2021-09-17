Онлайн-голосование в Москве в штатном режиме приняло уже 350 тысяч голосов

Голосование проходит в штатном режиме
350 тысяч москвичей проголосовали на онлайн-голосовании в Москве. Об этом сообщили в столичной мэрии. Голосование проходит в штатном режиме.
В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования.
Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, которые смогут отдать свой голос электронно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram