Онлайн-голосование в Москве в штатном режиме приняло уже 350 тысяч голосов

Голосование проходит в штатном режиме

350 тысяч москвичей проголосовали на онлайн-голосовании в Москве. Об этом сообщили в столичной мэрии. Голосование проходит в штатном режиме.

В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования.

Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, которые смогут отдать свой голос электронно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram