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Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей

12:37
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Звезда могла и родить сама, и взять на воспитание сироту

Певица Лайма Вайкуле рассказала, почему так и не стала мамой. Звезда уточнила, что речь не шла о физиологических проблемах, препятствующих деторождению.
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По словам артистки, она думала о материнстве, "но все было против", хотя Лайма могла и родить сама, и взять на воспитание сироту. Тем не менее, вопрос "обязательно иметь детей" не стоял.

Вайкуле пояснила, что у представителей шоу-бизнеса, которые сами занимаются детьми, не отдавая это на откуп бабушкам и няням, "как правило, большие проблемы". Также мало артистов, у которых все хорошо с детьми.

Певица подчеркнула, что никого не осуждает, однако сама она "не успевала даже собак выращивать", поэтому о воспитании ребенка речь не шла. При этом звезда подчеркнула, что не переживает из-за отсутствия детей, сообщает "Телепрограмма".

Ранее Лайма Вайкуле впервые откровенно рассказала о конфликте с композитором и продюсером Игорем Крутым, с которым не общалась несколько лет. По словам певицы, Крутой обиделся на нее из-за того, что она проводила свой музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, а он очень хотел вернуть туда "Новую волну".

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