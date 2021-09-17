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Лукашенко решил помочь Афганистану продуктами

12:17
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Афганцы сами должны решить свои проблемы, но помощь предложить все равно надо

Белоруссия готова оказать помощь Афганистану в восстановлении инфраструктуре и обеспечении продовольственной безопасности.
Путин и Лукашенко обсудили обстановку в Афганистане

"Наша страна готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры, обеспечении продовольственных поставок", - заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

При этом президент отметил, что проблемы в Афганистане должен решать сам народ, передает агентство БелТА.

Не надо им свои ценности навязывать, они выберут свое будущее сами", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что из магазинов в Кабуле стали пропадать продукты. "Бюджет страны при прежней власти на три четверти формировался за счет западного донорства. Сейчас все валютные счета заморожены.

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