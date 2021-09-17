ЦИК спрогнозировал явку на онлайн-голосование к концу дня

Проголосовать дистанционно могут до 80% зарегистрировавшихся избирателей

В первый день голосования на выборах в Госдуму, 17 сентября, проголосовать дистанционно могут 75-80% избирателей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование. Такой прогноз дал заместитель председателя Центральный избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

В целом для дистанционного голосования зарегистрировались почти 2,7 млн россиян. Подобного проекта, по словам зампреда ЦИК, не проводили прежде нигде в мире. Булаев выразил уверенность в том, что все пройдет в штатном режиме.

Онлайн-голосование проводится в Москве и еще шести субъектах Российской Федерации. Явка высока, в шести регионах она уже превысила 30%, рассказал представитель Центризбиркома. Он отметил высокую активность избирателей, сообщает АГН "Москва".

В Москве по состоянию на 11:30 уже 350 тысяч человек проголосовали онлайн. В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду.

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