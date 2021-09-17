ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК спрогнозировал явку на онлайн-голосование к концу дня

12:25
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Проголосовать дистанционно могут до 80% зарегистрировавшихся избирателей

В первый день голосования на выборах в Госдуму, 17 сентября, проголосовать дистанционно могут 75-80% избирателей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование. Такой прогноз дал заместитель председателя Центральный избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.
ЦИК отметил высокий интерес к электронному голосованию

В целом для дистанционного голосования зарегистрировались почти 2,7 млн россиян. Подобного проекта, по словам зампреда ЦИК, не проводили прежде нигде в мире. Булаев выразил уверенность в том, что все пройдет в штатном режиме.

Онлайн-голосование проводится в Москве и еще шести субъектах Российской Федерации. Явка высока, в шести регионах она уже превысила 30%, рассказал представитель Центризбиркома. Он отметил высокую активность избирателей, сообщает АГН "Москва".

В Москве по состоянию на 11:30 уже 350 тысяч человек проголосовали онлайн. В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Онлайнголосование
Онлайнголосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.