Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Павелецкой площади

Мэр рассказал о предстоящем благоустройстве улиц в районе Павелецкого вокзала

В Москве идёт активная реконструкция и благоустройство Павелецкой площади. В пятницу там открылась центральная часть нового городского парка. Его посетил Сергей Собянин.

Мэр также рассказал, что уже через несколько месяцев на Павелецкой площади заработает новый торговый центр. Это будет пятиэтажный подземный комплекс площадью 73 тысячи квадратных метров. Со своей парковкой. На крыше комплекса создадут ландшафтный парк. Главными украшениями станут площадь с фонтаном и открытый амфитеатр. Появятся искусственные холмы, пешеходные маршруты и велодорожки, сообщает "ТВ Центр".

"Создали новый концепт этой площади, который вписывается в ТПУ, сделали реконструкцию трамвайных путей, изменили схему движения, и самое главное - здесь создается первоклассное пространство, которое будет работать на прилегающие районы и будет гордостью нашего города", - заявил Собянин.

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