Песков рассказал о самочувствии Путина

Президент четвертый день находится на самоизоляции

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, российский лидер чувствует себя "хорошо, как обычно".

Песков также подтвердил, что президент примет участие в выборах в Госдуму и проголосует в электронном дистанционном формате. Решение о том, в какой из трех дней голосовать, Владимир Путин еще не принял, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Причиной такого решения стало выявление случаев коронавирусной инфекции в окружении главы государства. Президент уточнил, что речь идет не об одном человеке, а о нескольких десятках людей.

При этом российский лидер продолжает работать. В частности, в режиме видеосвязи он принял участие в саммитах ОДКБ и ШОС.

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