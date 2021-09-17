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Собянин открыл памятник медикам – героям борьбы с COVID-19

14:13
  • пятница
  • 17 сентября 2021

В борьбе с COVID-19 участвовали более 50 тысяч столичных медиков

В Москве в пятницу открыли памятник, посвящённый подвигу медицинских работников в борьбе с ковид-19. В церемонии приняли участие Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мемориал установили на территории Сеченовского университета. Он представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом. А под ним размещены фигуры медиков, за спинами которых земной шар, сообщает "ТВ Центр".

В период пандемии в борьбу с невидимым и опасным врагом вступили более 50 тысяч медицинских работников Москвы. Мэр подчеркнул: за полтора года они вылечили около полутора миллионов пациентов.

"Я благодарю всех работников и системы здравоохранения Москвы, и министерства здравоохранения, которые, как один, встали на борьбу. Всех тех, кто задействован в работе. Нынешний памятник символизирует очень сложный этап, надеюсь, что победим, низкий поклон врачам", - отметил Собянин.

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Памятник, посвящённый подвигу медработников в борьбе с COVID-19
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