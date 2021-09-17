Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади

Под землей скоро откроется торговый комплекс

В Москве завершается, пожалуй, самый известный долгострой. Перед Павелецким вокзалом на месте многолетнего котлована появилась благоустроенная территория и ландшафтный парк. Под землей скоро откроется торговый комплекс с паркингом. Вместе с москвичами новое место отдыха сегодня осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

Причудливые стеклянные конструкции и много зелени - так теперь выглядит пространство Павелецкой площади, которое много лет было скрыто за строительным забором. Пассажиры и жители рассматривают новый футуристический облик самого известного долгостроя Москвы.

Перед вокзалом появился ландшафтный парк с открытым амфитеатром, площадью, фонтаном и дорожками. Сложно даже представить, что на самом деле все это пространство - крыша подземного комплекса, у которого нет аналогов в России.

Лестница вниз - под стеклянными навесами овальной формы. Это одновременно и входы в будущий торговый центр и светлые атриумы. На крыше одного из них появится зона отдыха, по аналогии с Зарядьем. Центральную часть нового парка сегодня открыл мэр Москвы.

История этой стройплощадки началась больше 20 лет назад - еще в конце 90-х годов - с идеи построить торговый центр с паркингом. Но реализовалась задумка только до стадии большого котлована, и застыла на много лет. Менялись застройщики и инвесторы, но по разным причинам площадь перед вокзалом так и оставалась долгостроем, на который жаловались жители и называли "ямой на Павелецкой".

"Мы три года тому назад изъяли у владельцев, которые не работали на этой территории, нашелся новый инвестор - компания ПИК. Создали новый концепт этой площади, этого центра, торгового центра, развлекательного центра, который вписывается теперь в транспортно-пересадочный узел. За эти годы сделали реконструкцию трамвайных путей. Изменили схему движения на площади. Ну и самое главное, здесь создается первоклассное общественное пространство", - заявил Сергей Собянин.

Чтобы вписать здание в историческую часть города - основное его пространство разместили под землёй. Под парком спрятан целый город площадью 73 тысячи квадратных метров. Он занимает несколько уровней: на трех будут торговые зоны и кафе, а на двух нижних - парковка почти на 300 мест. На минус первый этаж комплекса можно будет попасть по переходам от двух станций метро. Из-за специфики, это здание возводили наоборот - от крыши к фундаменту.

"Мы уникальную методику строительства здесь использовали, называется "топ даун". Разные типы котлованов, разные типы строительной техники мы использовали", - рассказывает директор проектов компании-заказчика Талип Акгюл.

Сейчас все работы уже завершаются, комплекс готов на 90 процентов. Полностью реконструкцию Павелецкой площади завершат до конца года.

Наталья Тарасова, Егор Хлябич, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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