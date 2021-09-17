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В домах Москвы установят 600 лифтов с увеличенным дверным проемом

15:21
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Новые лифты также быстрее старых

До конца года в московских многоэтажках появится 600 новых лифтов с увеличенным дверным проёмом. Больше всего их будет в Южном и Северном округах, сообщает "ТВ Центр".

Работы ведутся в рамках планового капитального ремонта в домах, где это технически возможно. Шахту при этом не трогают, проём расширяют за счет современных телескопических створок. Каждая дверь поделена на две части, сдвигаясь, они позволяют сэкономить около 10 сантиметров. Кроме того, новые модели ещё и значительно быстрее.

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