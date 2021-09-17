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Владимир Жириновский: Электронное голосование — будущее человечества

12:51
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Он уже проголосовал на выборах

Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу. По словам политика, электронное голосование - это будущее человечества.

"Я всегда был за электронные средства. Вот электронный бюллетень. Здесь я сделаю определенную процедуру, нажму пальчиком какую-то кнопочку. И сигнал ушел навсегда. И никто к нему не прикоснется, это чистота, это будущее человечества", - заявил Жириновский.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года.

Среди тех, кто проголосует онлайн - Владимир Путин. Президент ушел на самоизоляцию из-за большого числа зараженных коронавирусом в его окружении. Как рассказал пресс-секретарь Путина, он чувствует себя хорошо.

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