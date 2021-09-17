Более 500 тысяч избирателей в Москве проголосовали онлайн

Дистанционное голосование пользуется большой популярностью

В Москве более 500 тысяч избирателей уже проголосовали на выборах в Госдуму в дистанционном формате. Всего на участие в онлайн-голосовании зарегистрировались более двух миллионов москвичей.

С 17 по 19 сентября москвичи участвуют в парламентских выборах, а жители некоторых районов столицы также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина.

В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В первый день голосования на выборах в Госдуму, 17 сентября, проголосовать дистанционно могут 75-80% избирателей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование. Такой прогноз дал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. Он отметил высокую активность избирателей.

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