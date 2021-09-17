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Миллер рассказал, на сколько лет хватит запасов газа в России

13:24
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Европа вступает в отопительный сезон с дефицитом

Россия обладает самыми крупными запасами газа в мире. Кроме того, "Газпрома" есть конкурентное преимущество – возможность резко увеличивать производство в ответ на меняющийся спрос, так называемая "пила Газпрома".
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"Мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В то же время Европа отстает в темпах закачки газа в свои хранилища, до наступления зимнего сезона это отставание не наверстать.

Ранее спотовая цена газа в Европе достигла 946 долларов за тысячу кубометров. Миллер предположил, что она будет расти.

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