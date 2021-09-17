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Путин призвал Запад оплатить восстановление Афганистана

13:51
  • пятница
  • 17 сентября 2021

США и страны НАТО несут прямую ответственность за многолетнее присутствие в стране

Основную долю расходов по восстановлению инфраструктуры в Афганистане должны взять на себя США и страны НАТО, которые несут прямую ответственность за многолетнее присутствие в стране. Такое мнение в пятницу, 17 сентября, выразил президент России Владимир Путин.
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В ходе выступления на совместном заседании ШОС и ОДКБ Путин рассказал, что по оценкам ООН, на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы выжить. Российский лидер выразил опасения, что отсутствие средств в бюджете Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к попыткам заработать на торговле наркотиками и оружием.

Кроме того, важно помнить, добавил Путин, что в Афганистане появилось оружие, которое бросили американцы, стоимостью в миллиарды долларов.

Глава государства напомнил о действовавшем ранее московском формате консультаций по Афганистану, в котором участвовали многие партнеры по Шанхайской организации сотрудничества и по ОДКБ. Путин заявил, что его работу в случае необходимости и согласия всех входящих в него государств можно восстановить, сообщает РИА Новости.

16 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что опорной точкой контактов Москвы с представителями запрещенного в России движения "Талибан" является посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. По словам Захаровой, дипмиссия активно ведет рабочие контакты с талибами.

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