ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скончалась звезда золотого века Голливуда Джейн Пауэлл

13:54
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Ей был 91 год

Американская актриса мюзиклов Джейн Пауэлл умерла на 92-ом году жизни.

Артистка скончалась в четверг, 16 сентября, у себя дома в городе Уилтон штата Коннектикут. Причина смерти не раскрывается, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Пауэлл - актриса золотого века Голливуда. Всемирную известность ей принесло участие в мюзиклах "Королевская свадьба" и "Семь невест для семи братьев". Обе постановки были номинированы на "Оскар" за исполненную Пауэлл песню. Также актриса снималась в сериалах "Закон и порядок. Специальный корпус" и "Остров фантазий".

За свой вклад в кинематограф Пауэлл была удостоена именной звезды на голливудской "Аллее славы" в 1960 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джейн Пауэлл
Джейн Пауэлл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.