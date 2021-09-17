Скончалась звезда золотого века Голливуда Джейн Пауэлл

Ей был 91 год

Американская актриса мюзиклов Джейн Пауэлл умерла на 92-ом году жизни.

Артистка скончалась в четверг, 16 сентября, у себя дома в городе Уилтон штата Коннектикут. Причина смерти не раскрывается, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Пауэлл - актриса золотого века Голливуда. Всемирную известность ей принесло участие в мюзиклах "Королевская свадьба" и "Семь невест для семи братьев". Обе постановки были номинированы на "Оскар" за исполненную Пауэлл песню. Также актриса снималась в сериалах "Закон и порядок. Специальный корпус" и "Остров фантазий".

За свой вклад в кинематограф Пауэлл была удостоена именной звезды на голливудской "Аллее славы" в 1960 году.

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