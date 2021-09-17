Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 47,5 млн россиян

Полностью вакцинировались 41 млн жителей России

Первым компонентом от коронавируса привиты почти 47,5 миллиона россиян. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На открытии памятника подвигу медиков, борющихся с коронавирусом, в Москве глава Минздрава уточнил, что полностью вакцинированы (сделали обе прививки) 41 млн жителей России.

Министр отметил, что на сегодняшний день имеются все возможности, чтобы выйти из эпидемического процесса. Появились средства управления, теперь стоит задача обезопасить пациентов. Защита каждого человека — серьезный вызов в борьбе с пандемией, подчеркнул Мурашко.

Помощь россиянам во время пандемии коронавируса оказывали свыше 1,3 млн медицинских работников, в этот период было развернуто почти 300 тысяч коек, цитирует Мурашко РИА Новости.

15 сентября главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России прошли около половины россиян. По мнению главы Роспотребнадзора, через один-два месяца вакцинированных "будет больше".

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