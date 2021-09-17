Подорвавшего отдел полиции под Воронежем задержали

Мужчина оказал сопротивление при задержании

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области задержан.

Им оказался 54-летний житель села Волчанское Виктор Мирской. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ранен. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете. В его доме проходит обыск.

Нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области произошло в четверг утром. В результате инцидента 26-летний сотрудник МВД получил осколочное ранение голени правой ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Как удалось выяснить сотрудникам СК, подозреваемый оказался причастен к убийству семьи на почве бытового конфликта. После преступления он отправился к отделению полиции и подорвал входную дверь.

Возбуждено уголовное дело по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram