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Подорвавшего отдел полиции под Воронежем задержали

14:20
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Мужчина оказал сопротивление при задержании

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области задержан.
Преступник убил семью перед нападением на полицию под Воронежем

Им оказался 54-летний житель села Волчанское Виктор Мирской. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ранен. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете. В его доме проходит обыск.

Нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области произошло в четверг утром. В результате инцидента 26-летний сотрудник МВД получил осколочное ранение голени правой ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Как удалось выяснить сотрудникам СК, подозреваемый оказался причастен к убийству семьи на почве бытового конфликта. После преступления он отправился к отделению полиции и подорвал входную дверь.

Возбуждено уголовное дело по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.

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