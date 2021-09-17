От маникюрши до звезды экранов: как изменилась жизнь Насти Ивлеевой

Сегодня уроженка деревни под Петербургом зарабатывает миллионы

Удивительный прыжок в карьере — от маникюрши до звезды экрана с миллионными гонорарами. Это все о Насте Ивлеевой. Жизненный путь девушки из деревни - в нашем тексте.

Сегодня блогер и телеведущая может запросто спустить сто тысяч рублей на лобстеров, о чём девушка незамедлительно оповещает своих подписчиков в соцсетях.

"Ой, девочки, не знаю, как у вас дела, девочки. Меня вот муж в Куршевель вывез. Вот думаю лобстера заказать", - показывала она в инстагарме.

Настю за этот жест многие осудили. Негоже, мол, хвататься такими расходами. Но, может, девушка просто сама обалдела от того, что может себе позволить? Ведь раньше денег у Ивлеевой хватало разве что на мороженое.

"Вы хотите узнать, на что потратила Настя Ивлеева свой первый миллион, которые она заработала? Проела. Как бы это комично не звучало, она не открыла свой первый бизнес, она просто прогуляла эти деньги", - смеется журналист Мария Матвеева.

Настя Ивлеева родилась в деревне Разметелево недалеко от Санкт-Петербурга. После окончания школы она поехала в северную столицу, как правильная девочка, поступать в институт на факультет рекламы и связей с общественностью. Поступила, но на третьем курсе бросила.

"Она очень симпатичная, у неё хорошо подвешен язык. Она умеет говорить. Я думаю, наверное, тоже так звёзды сложились, и у неё вот так всё пошло", - говорит фигуристка Ирина Слуцкая.

Звёзды начали складываться, когда Ивлеева переехала в Москву. Там она зарабатывала на жизнь, работая менеджером в автомобильном салоне, а параллельно ещё ходила в школу телевидения.

"Вы знаете, она очень хорошо училась. То есть было очевидно, что она мотивирована, что ей это нравится. Вообще, все, кто приходят в школу телевидения, понятно, чего хотят добиться. Все хотят стать звёздами", - рассказывает актриса, руководитель школы телевидения Ольга Спиркина.

Но славу Ивлеевой принесло не телевидение, а Интернет. Заведя свой блог в Инстаграме и начав снимать забавные видео, Настя быстро стала звездой. Её полюбили за то, что она не боялась выглядеть смешной.

Теперь только ленивый или слепой не знает, кто такая Настя Ивлеева. Она ведёт свои программы в Интернете и на телевидении, снимается в клипах у звёзд. У неё берут интервью от Урганта до Дудя.

"И каждое её интервью разлетается на цитаты и на мемы. Давайте вспомним: "Плюс-минус шестнадцать сантиметров". Если вы понимаете, о чём я, тогда вы засмеётесь", - вспоминает журналист Мария Матвеева.

В общем, Настя сегодня на коне, при этом так и оставшись без высшего образования. Девушка смело матерится в эфире, порой ведёт себя как настоящий гопник. Эпатаж? Кто знает? Возможно, поговорка о том, что девушку из деревни вывезти можно, а вот деревню из девушки - нет, в чём-то верна.

— Ну что, Париж? Встречай Настюшку. Посмотрите, что там? Эльфелевая башня. Она самая, та, которую строили десять эльфов.

"Последнее время пишут очень часто, что она свою "ламбу" куда-то выкидывает, вернее, паркуется не в определённых местах. Это очень выглядит некрасиво, на мой взгляд", - рассуждает модель, певица Анна Калашникова.

Ламба - это машина "Ламборгини", на котором Ивлеева постоянно нарушает правила дорожного движения, наплевав и на закон, и на служителей закона. Зазведилась - обсуждают Настю в Интернете.

"Знаете, огонь, вода и медные трубы. Так вот, медный трубы - это самое большое испытание, самое большое. И конечно, портит. Вообще, устоять, устоять перед славой, перед известностью, перед неожиданными большими деньгами очень тяжело. Я, конечно, знаю и другие случаи. Я знаю, когда людей это не портит. Но, вообще-то, крышу срывает", - говорит Ольга Спиркина.

Надеемся, Настя избежит всех соблазнов, перестанет нарушать правила парковки и продолжит радовать поклонников своим творчеством.

По материалам программы "10 самых... из грязи в князи" на канале "ТВ Центр".

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