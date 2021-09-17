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Путин призвал к своевременной ревакцинации

14:46
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Глава государства привел в пример собственный случай

Необходимо своевременно проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы минимизировать риск заражения. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 47,5 млн россиян

Российский лидер привел в пример собственный случай. Его коллеги из служб протокола и безопасности, а также пресс-службы вовремя не сделали повторную прививку и не проследили за уровнем антител. Результатом стало заражение этих людей, а контактировавшие с ними вынуждены отправиться на карантин.

Президент назвал самым главным, что вакцинированные переносят инфекцию достаточно легко, без серьезных осложнений, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Причиной такого решения стало выявление случаев коронавирусной инфекции в окружении главы государства. Президент уточнил, что речь идет не об одном человеке, а о нескольких десятках людей. 17 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства чувствует себя хорошо.

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