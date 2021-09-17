В ОШ не подтвердили сообщения о нарушениях на избирательных участках в Москве

Рассматривалась в основном размещенная в интернете информация

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Ольга Кириллова сообщила в беседе с журналистами, что ни одно сообщение о нарушениях на участках во время голосования не подтвердилось.

Она уточнила, что замечаний или жалоб поступило большое количество. Вызвано это тем, что рассматривалась в основном первичная, размещенная в интернете информация о нарушениях, которые якобы имеют место.

"По факту все они были проверены и ни одно не нашло подтверждения", - подчеркнула Кириллова.

По ее словам, необходимо детально сообщать о предполагаемых нарушениях на участках. Отдельно замглавы ОШ обратилась к кандидату от КПРФ Денису Парфенову.

"Детализируйте, что конкретно, какое надомное голосование, какой участок, что не понравилось с урнами, что при выдаче бюллетеней. Если будет конкретика, нам гораздо быстрее и эффективнее будет разобраться", - добавила Кириллова.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы в Государственную думу восьмого созыва. В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены более 2 миллионов человек. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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