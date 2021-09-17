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Путин высказался о переезде "Газпрома" в Петербург

15:04
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Перерегистрация компании даст городу дополнительные средства

В ходе встречи по видеосвязи в пятницу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым президент России Владимир Путин отметил, что перерегистрация "Газпрома" в городе даст "северной столице" дополнительно 17 миллиардов рублей в этом году.
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"А в следующем году порядка 40 миллиардов рублей", - уточнил глава государства (цитата по ТАСС).

Как напомнил президент, работа по переносу штаб-квартиры компании в Санкт-Петербург идет давно. Здание, которым город по праву может гордиться, уже возведено.

"Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы, увидели, что дополнительные серьезные деньги в городском бюджете появились", - заключил российский лидер.

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