Путин высказался о переезде "Газпрома" в Петербург

Перерегистрация компании даст городу дополнительные средства
В ходе встречи по видеосвязи в пятницу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым президент России Владимир Путин отметил, что перерегистрация "Газпрома" в городе даст "северной столице" дополнительно 17 миллиардов рублей в этом году.
"А в следующем году порядка 40 миллиардов рублей", - уточнил глава государства (цитата по ТАСС).
Как напомнил президент, работа по переносу штаб-квартиры компании в Санкт-Петербург идет давно. Здание, которым город по праву может гордиться, уже возведено.
"Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы, увидели, что дополнительные серьезные деньги в городском бюджете появились", - заключил российский лидер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram