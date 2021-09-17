Привитым "Спутником V" россиянам разрешили въезд в Эстонию

Для Таллина важен сам факт вакцинации

Эстония разрешила въезд привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

Эстонский департамент здоровья разрешил подтверждать свою инфекционную безопасность гражданам разных государств вне зависимости от того, какой вакциной они привились. В посольстве Эстонии в России пояснили, что это распространяется и на вакцину "Спутник V", передает РИА Новости.

Ранее власти Эстонии освободили туристов от тестирования на COVID-19 и самоизоляции при посещении страны.

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