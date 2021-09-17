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В булочной Филиппова на Тверской обнаружены призматические окна XIX века

15:14
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Окна будут отреставрированы и сохранены

В ходе реставрации знаменитой Филипповской булочной на Тверской улице обнаружены призматические окна рубежа XIX-XX веков. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
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Емельянов пояснил, что такие призмы собирали свет, поэтому в подвале было светло, а хозяевам не нужно было тратиться на дополнительные электрические лампочки. После 1917 года ухаживать за световыми окнами в Москве перестали: стекла бились, а сами отверстия со временем забетонировали или заасфальтировали.

Глава департамента подчеркнул, что окна будут отреставрированы и сохранены. Это касается не только окон, но и всех элементов, обнаруженных при реставрации Филипповской булочной. Ценные элементы декора фасадов и интерьеров будут бережно отреставрированы либо на месте, либо в реставрационных мастерских.

В настоящее время начаты работы по демонтажу аварийных деталей согласно технологической карте, разработанной реставраторами. Все работы ведутся в полном соответствии с согласованной Мосгорнаследием методикой.

Декоративные элементы фасада будут предварительно укреплены и бережно демонтированы для сохранения. Кроме того, аварийные элементы будут укреплены по особой технологии для фиксации их формы и сохранения целостности, а также обработаны камнеукрепителем снаружи, а при необходимости и внутри, цитирует Емельянова "Интерфакс".

В августе в ходе археологических раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде удалось обнаружить 285 артефактов, относящихся к XIX веку. Среди обнаруженных предметов имеются шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года, фрагменты керамической кухонной и столовой посуды, изразцы, светильники, элементы кожаной обуви.

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