Еврокомиссия оценила заполняемость газохранилищ в ЕС

Год назад показатель был выше

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что на сегодняшний день газохранилища Евросоюза заполнены на 71%, передает ТАСС.

"Для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%", - добавила представитель ЕК.

По словам спикера, рекордный рост цен на газ в Европе вызван главным образом значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. Также среди факторов - удорожание квот на выбросы CO2 в Европе.

В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, достигая в пике почти 970 долларов за тысячу кубометров.

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