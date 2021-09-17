Еврокомиссия оценила заполняемость газохранилищ в ЕС

Год назад показатель был выше
Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что на сегодняшний день газохранилища Евросоюза заполнены на 71%, передает ТАСС.
"Для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%", - добавила представитель ЕК.
По словам спикера, рекордный рост цен на газ в Европе вызван главным образом значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. Также среди факторов - удорожание квот на выбросы CO2 в Европе.
В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, достигая в пике почти 970 долларов за тысячу кубометров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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