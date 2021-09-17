Роскомнадзор требует объяснить блокировку Мосгоризбиркома в Twitter

Ведомство расценивает происходящее как вмешательство в выборы

Роскомнадзор направил в адрес компании Twitter письмо с требованием объяснить причины блокировки одного из аккаунтов Мосгоризбиркома, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter, Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии", - сказано в сообщении.

Роскомнадзор расценивает такие действия Twitter как иностранное вмешательство в избирательную кампанию, проходящую в данный момент в России.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы в Государственную думу восьмого созыва. В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены более 2 миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram