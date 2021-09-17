ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК констатировал прохождение пика нагрузки по онлайн-голосованию

15:38
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Центризбирком назвал это очень хорошим результатом

Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию пройден. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил заместитель руководителя аппарата Центризбиркома России Александр Обухов.
Более 500 тысяч избирателей в Москве проголосовали онлайн

Представитель ЦИК отметил, что по крайней мере, по федеральной платформе уже проголосовали точно больше половины избирателей. Можно говорить, что пик нагрузки пройден, что является очень хорошим результатом, сообщает РИА Новости.

Онлайн-голосование проводится в Москве и еще шести субъектах Российской Федерации. Явка высока, в шести регионах она уже превысила 30%, рассказал заместитель председателя Центральный избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев. Он отметил высокую активность избирателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Девушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.