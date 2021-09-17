ЦИК констатировал прохождение пика нагрузки по онлайн-голосованию

Центризбирком назвал это очень хорошим результатом

Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию пройден. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил заместитель руководителя аппарата Центризбиркома России Александр Обухов.

Представитель ЦИК отметил, что по крайней мере, по федеральной платформе уже проголосовали точно больше половины избирателей. Можно говорить, что пик нагрузки пройден, что является очень хорошим результатом, сообщает РИА Новости.

Онлайн-голосование проводится в Москве и еще шести субъектах Российской Федерации. Явка высока, в шести регионах она уже превысила 30%, рассказал заместитель председателя Центральный избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев. Он отметил высокую активность избирателей.

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