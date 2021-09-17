Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Более 700 тысяч россиян проходят лечение от ковида

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. По данным Минздрава, более 700 тысяч россиян проходят лечение от ковида, из них 162 тысячи человек находятся в стационарах.

"Наступает период осеннего похолодания, период других сезонных вирусов, поэтому, конечно же, пройти вакцинацию от коронавируса просто необходимо", - заявил Мурашко в беседе с "Интерфаксом".

За последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 234 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 196 626 летальных исходов, выздоровели 6 469 017 человек.

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