Во Франции наказали изобразившего Макрона в виде Гитлера мужчину

Создал плакаты бывший владелец рекламного бюро

Суд Тулона оштрафовал француза, создавшего и разместившего придорожные плакаты с президентом страны Эмманюэлем Макроном в виде Адольфа Гитлера, передает Agence France-Presse.

Действия 62-летнего Мишель-Анжа Флори расценили как общественное оскорбление. Иск подал сам Макрон. Сумма штрафа составила 10 тысяч евро.

Отмечено, что ранее Флори владел рекламным агентством. На плакатах Макрон был изображен в нацистской форме и с гитлеровскими усами. Также присутствовала подпись "Подчинись и вакцинируйся!".

Прежде во французском законодательстве существовала отдельная статья, предусматривавшая наказание за оскорбление президента республики. В 2013 году ее отменили.

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