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Трое обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования арестованы

15:47
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Еще одну обвиняемую отправили под домашний арест

Трое обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования арестованы в четверг Басманным судом Москвы, передает ТАСС.
СК возбудил дело о склонении к беспорядкам на выборах через Telegram

"Удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября 2021 в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука", - сказано в сообщении.

Еще одну обвиняемую отправили под домашний арест.

Как считает следствие, группа лиц в составе не менее 11 участников создала сеть Telegram-каналов, где размещались направленные на организацию массовых беспорядков с 17 по 20 сентября публикации. В них были обнаружены побуждения к насильственным действиям.

Обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы.

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