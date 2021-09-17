Еще одну обвиняемую отправили под домашний арест
Трое обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования арестованы в четверг Басманным судом Москвы, передает ТАСС.
"Удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября 2021 в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука", - сказано в сообщении.
Еще одну обвиняемую отправили под домашний арест.
Как считает следствие, группа лиц в составе не менее 11 участников создала сеть Telegram-каналов, где размещались направленные на организацию массовых беспорядков с 17 по 20 сентября публикации. В них были обнаружены побуждения к насильственным действиям.
Обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram