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Шестерых пострадавших при распылении газа в Махачкале выписали из больницы

16:16
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Еще 15 детей остаются в лечебных учреждениях

Шестерых детей, которые пострадали при распылении слезоточивого газа в одной из школ Махачкалы, выписали из больницы. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
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В лечебных учреждениях остаются еще 15 пострадавших детей. Их состояние близко к удовлетворительному, сообщает РИА Новости.

Двое учеников 9-го класса школы №36 Махачкалы купили недалеко от учебного заведения слезоточивый газ и во время перемены распылили вещество в коридоре. В результате пострадали 25 человек, включая учеников различного возраста и одного педагога. 21 пострадавшего госпитализировали.

По факту отравления слезоточивым газом следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц).

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