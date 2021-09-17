Мишустин проголосовал онлайн

Премьер принял участие в ДЭГ

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в дистанционном электронном голосовании. Глава кабмина отдал голос онлайн из своего кабинета, сообщается в Telegram-канале правительства.

"Москва - один из семи регионов, где это возможно сделать, и я решил воспользоваться этим. Все просто, понятно, а главное - удобно, спешить никуда не надо, буквально делаешь выбор одним кликом", - сказал Мишустин.

В пятницу стало известно, что онлайн в выборах также принял участие президент России Владимир Путин.

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