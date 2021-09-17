В ЦИК оценили участие Путина в онлайн-голосовании

Решение президента сподвигнет многих граждан последовать его примеру

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в ходе брифинга в информационном центре ЦИК дал свою оценку решению главы государства Владимира Путина принять участие в дистанционном электронном голосовании.

"В данном случае его желание проголосовать [онлайн] наверное сподвигнет очень многих людей и абсолютно точно повысит доверие к электронной системе голосования. В этом сомнений нет", - отметил зампред ЦИК (цитата по ТАСС).

Как при этом уточнил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, электронное голосование со следующего года станет обыденностью.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин проголосует на выборах в Государственную думу в режиме онлайн. До этого российский лидер ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его ближайшем окружении.

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