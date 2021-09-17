Россия увеличит производство вакцин от COVID-19

Новые препараты на российском рынке в этом году не появятся

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что сейчас российские производители выпускают 30 миллионов комплектов вакцин против коронавируса в месяц.

"С масштабированием до конца года до 45 миллионов - это разные вакцины. Речь идет не о дозах, а о комплектах", - приводит слова замглавы ведомства РИА "Новости".

Осьмаков добавил, что в 2021 году на российском рынке вряд ли появятся новые профилактические препараты от COVID-19, так как разработка занимает определенное время.

"Чтобы прямо какой-то новый бренд возник на рынке - это, конечно, вряд ли, но в перспективе все возможно", - добавил замминистра.

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