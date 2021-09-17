ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог раскритиковал призыв некоторых партий не голосовать онлайн

16:26
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал это ошибкой

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что партии, которые призывали своих избирателей не голосовать онлайн, не получат всех возможных голосов на выборах.

"Я считаю ошибкой тех политических сил, которые демотивировали своих избирателей голосовать в ДЭГ (дистанционное электронное голосование), потому что, во-первых, когда получим результаты по данным ДЭГ, очевидно, что эти избиратели не пришли, соответственно, будет перекос большой в пользу тех партий, которые мотивировали своих избирателей голосовать дистанционно", - сказал Алексей Чеснаков.

В России в пятницу начались многодневные выборы. Они продлятся до вечера воскресенья. В некоторых регионах, в том числе в Москве, можно проголосовать онлайн. Так поступили многие российские политики, в частности, президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Голосование на дому
Голосование на дому
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.