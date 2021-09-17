Политолог раскритиковал призыв некоторых партий не голосовать онлайн

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал это ошибкой

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что партии, которые призывали своих избирателей не голосовать онлайн, не получат всех возможных голосов на выборах.

"Я считаю ошибкой тех политических сил, которые демотивировали своих избирателей голосовать в ДЭГ (дистанционное электронное голосование), потому что, во-первых, когда получим результаты по данным ДЭГ, очевидно, что эти избиратели не пришли, соответственно, будет перекос большой в пользу тех партий, которые мотивировали своих избирателей голосовать дистанционно", - сказал Алексей Чеснаков.

В России в пятницу начались многодневные выборы. Они продлятся до вечера воскресенья. В некоторых регионах, в том числе в Москве, можно проголосовать онлайн. Так поступили многие российские политики, в частности, президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram