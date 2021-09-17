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Путин и президент Финляндии обсудили Афганистан

16:55
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Лидеры также поговорили об арктических инициативах

Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе финского лидера, беседа была "обстоятельной". Политики обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы и безопасность в Европе.

В Кремле пока не сообщали о телефонном разговоре лидеров.

Обновление (от 17:14 мск): пресс-служба Кремля сообщила подробности беседы лидеров. В частности, Путин проинформировал финского лидера о договорённостях по афганскому досье, достигнутых на состоявшихся в Душанбе 16–17 сентября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств – членов ШОС.

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