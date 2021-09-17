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Трамп усомнился в том, что Байден управляет США

16:57
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Решения могут на самом деле принимать "люди Обамы"

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал интервью изданию The Federalist, в котором в очередной раз нелицеприятно высказался о действующем главе государства Джо Байдене.
Трамп предупредил, что от США скоро ничего не останется

По словам экс-главы Белого дома, он не уверен, что именно Байден управляет страной.

"Это могут быть сотрудники Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе", - сказал Трамп.

Он напомнил о случае, когда во время публичного выступления Байдена прервали прямо посередине предложения.

Случай, о котором говорил Трамп, произошел в понедельник. Белый дом внезапно прервал официальную трансляцию встречи Байдена с должностными лицами в штате Айдахо.

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