Явка на выборах к 16:00 составила 9,16%

Досрочно на выборах в Госдуму свои голоса отдали 225 тысяч избирателей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в первый день голосования к 16:00 по Москве общая явка на выборах в России составила 9,16%, передает ТАСС.

Председатель ЦИК уточнила, что досрочно на выборах в Госдуму свои голоса отдали 225 тысяч избирателей в 36 регионах страны.

На зарубежных участках в 46 странах досрочно проголосовали около 34 тысяч человек.

Как напомнила Памфилова, для отдельных групп избирателей досрочное голосование по выборам в Госдуму началось 29 августа.

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